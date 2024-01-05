Под Орлом утвердили трехлетнюю программу поддержки инвалидов

Власти Мценского района акцентируют внимание на социальной поддержке.

Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) в Мценском районе» стартует с 1 января 2024 года. Ее действие будет рассчитано по 2026 год включительно. Целью программы является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в жизненно важных сферах для инвалидов и других маломобильных групп населения. Для достижения цели планируется решение нескольких задач, в том числе обеспечение доступной среды, внедрение современных информационных систем и технологий, социальная адаптация инвалидов путем вовлечения их в культурно-спортивные мероприятия на территории района.

Программа реализуется в один этап и предполагает рост доли инвалидов, охваченных культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями, увеличение количества устройств для социально-культурной реабилитации инвалидов. Из паспорта программы следует, что численность инвалидов на территории Мценского района составляет 1450 человек. Создание для них доступной среды местные власти провозгласили важнейшей частью процесса интеграции в общество.

«Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством, – говорится в документе. – Доступность для инвалидов различных структур общества является одной из важнейших предпосылок создания условий для обеспечения их прав и свобод».

Авторы при этом отмечают: несмотря на принимаемые меры по работе с инвалидами, они по-прежнему остаются одной из незащищенных категорий населения. Поэтому важно совершенствовать систему социализации инвалидов к условиям жизни через обеспечение доступа к информационным ресурсам, активно вовлекать их в общественную и культурную жизнь района. «В связи с этим возникла необходимость разработки системы мер, направленных на повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения Мценского района», – объясняют власти.

ИА «Орелград»