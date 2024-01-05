В Орле вспоминают страшные дни блокады Ленинграда

Жители Орла могут посетить тематическую выставку о городе на Неве.

Орловская областная библиотека имени И.А. Бунина подготовила выставку литературы, которая проходит в универсальном читальном зале до 31 января 2024 года под названием «И грянул салют над Невой».

Организаторы напоминают о том, что 27 января в России отмечается «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». К 80-летию этой даты и приурочена выставка литературы. В ее экспозиции представлены историческая, художественная, документальная литература, воспоминания участников тех событий, а также фотоальбомы, репродукции картин русских художников, посвященных блокадному Ленинграду. Организаторы приглашают всех желающих.

«Блокада города Ленинграда началась с 8 сентября 1941 года, – напоминают в библиотеке имени Бунина. – Фашисты, взяв в кольцо Ленинград, пытались сломить сопротивление его защитников, завладеть городом, а затем уничтожить его. Без малого 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда, а из-за нехватки продовольствия жители города тысячами умирали от голода».

Кольцо было прорвано только 18 января, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда полностью снята. В этот день в городе был дан артиллерийский салют и фейерверк. Кстати, это было исключение из правил, принятых по ходу Великой Отечественной войны. Все другие салюты давались в Москве, в том числе и знаменитый салют 1943 года в честь освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. «В память о жертвах блокады и погибших участников обороны Ленинграда были воздвигнуты мемориальные ансамбли Пискаревского и Серафимского кладбищ, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан «Зеленый пояс Славы», – добавили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»