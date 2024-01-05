Глава администрации губернатора сменил статус

Руководитель ведомства больше не является первым заместителем губернатора.

В областной администрации продолжается работа по реформированию внутренней структуры. Напомним, что после ухода Вадима Соколова с должности руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области, который стал сенатором, стала постепенно видоизменяться сама структура этого ведомства. Оно утратило часть своих полномочий, которые были переданы профильным департаментом. Кроме того, изменился и статус руководителя.

Раньше глава администрации губернатора одновременно являлся первым заместителем губернатора. Однако в конце декабря 2023 года были внесены изменения в указ «Об утверждении Регламента Губернатора Орловской области». Из него исчезла норма, согласно которой руководитель администрации губернатора был и его первым заместителем. Утрата части статуса привела и к изменению функционала.

Например, раньше «результаты рассмотрения проектов федеральных законов по предметам совместного ведения в виде письменных отзывов» подписывались руководителем администрации, а теперь данные полномочия переданы заместителю губернатора по планированию, экономике и финансам. Кроме того, вместо руководителя администрации функции представителя губернатора в Орловском областном Совете народных депутатов теперь осуществляет заместитель губернатора по внутренней политике.

Изменения внесены и в структуру органов исполнительной власти Орловской области. В данном случае некоторые новшества также коснулись руководителя администрации. Например, раньше на него мог возлагаться контроль за исполнением постановлений и распоряжений правительства региона, а теперь данная норма из постановления исключена. Напомним, что администрацией губернатора и правительства Орловской области в настоящий момент руководит Александр Шалимов.

ИА «Орелград»