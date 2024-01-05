Под Орлом хулиган попрыгал по чужой легковушке

За содеянное ему пришлось отвечать в рамках уголовного судопроизводства.

Орловский районный суд Орловской области с участием государственных обвинителей рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в совершении преступления по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что преступление он совершил во втором часу ночи. Подсудимый в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Внимание нетрезвого гражданина привлек припаркованный на улице автомобиль марки ВАЗ-2110.

Молодой человек подошел к нему и из хулиганских побуждений залез на багажник. Уже от этого на поверхности осталась вмятина и слетела краска. Затем хулиган забрался на крышу легковушки и начал прыгать по ней, умышленно наносить удары ногами. В результате на панели образовались серьезные технические повреждения. По оценкам эксперта, деформация в виде вмятин, складок и изгибов ребер жесткости составила около 80 процентов общей площади крыши. Кроме того, пострадала обивка потолка в салоне.

Напрыгавшись, хулиган сел на крышу, а затем скатился с нее по лобовому стеклу на капот автомобиля, отчего пострадали оба рычага стеклоочистителя. Согласно заключению эксперта, владельцу автомобиля был причинен материальный ущерб в размере 60,8 тысячи рублей, который является для него значительным. В судебном заседании протрезвевший подсудимый свою вину признал в полном объеме и заявил, что повредил автомобиль, так как был пьян. В трезвом виде он таких действий не совершил бы, уверял хулиган.

Он также признался, что причины для повреждения автомобиля у него не было. Потерпевшего он раньше не знал, а в день произошедших событий увидел его в первый раз. Никаких ссор и конфликтов у них не было. Словом, он беспричинно залез на автомобиль и повредил его. От дачи дальнейших показаний подсудимый отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации. Хулиган был наказан лишением свободы на срок 1 год условно с таким же испытательным сроком.

ИА «Орелград»