Не все орловцы вписались в жилищную политику государства

Озвучены итоги анализа ситуации в сфере обеспечения жильем.

Анализ современного состояния в жилищной сфере Орловской области представило правительства региона. На его базе была разработана государственная программа «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». Анализ показывает, что реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных условий пока может воспользоваться лишь незначительная часть орловских семей с наиболее высокими доходами.

«Практически вне рамок государственной жилищной политики остались группы населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные условия на рынке, особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении социального жилья, – говорится в документе. – Жилищный фонд, переданный в собственность населения, так и не стал предметом ответственности собственников».

Кроме того, анализ показал, что региональный рынок жилищного строительства отличается высокой степенью зависимости от административных органов. Также для него характерны низкий уровень развития конкуренции, высокие административные барьеры, высокие риски и низкая прозрачность для инвестирования и кредитования. В целом данный рынок, по оценкам аналитиков, ориентирован на устаревшие технологии и проектные решения.

Впрочем, с такими же проблемами сталкиваются и другие регионы. Поэтому еще в 2020 году был издан указ президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В его рамках поставлены как глобальные задачи для всей страны, так и конкретные задачи для регионов. Поэтому реализация мероприятий государственной программы Орловской области оказывает опосредованное влияние на достижение национального показателя «Улучшение жилищных условий».

В целом по стране ежегодно жилищные условия должны улучшать не менее 5 миллионов семей, а увеличение объема жилищного строительства должно составлять не менее чем 120 миллионов квадратных метров в год. Впрочем, для Орловской области задачи поставлены более скромные. Регион должен вводить в эксплуатацию по 330 тысяч квадратных метров жилья ежегодно, а в рамках госпрограммы улучшить свои жилищные условия должны не менее 1600 семей. Программой предусмотрено оказание поддержки 162 семьям и отдельным категориям граждан с учетом софинансирования за счет средств федерального бюджета; оказание поддержки 60 семьям ветеранов и инвалидов; оказание поддержки 1446 детям-сиротам.

ИА «Орелград»