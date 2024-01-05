Стадо коз под Орлом стало причиной вооруженной «разборки»

Жителю орловского села не понравилось то, что животные проходили мимо его дома.

Необычное уголовное дело было рассмотрено мировым судом в поселке Глазуновка. Его фигурантом стал житель одного из местных сел, который устроил настоящую «разборку» с использованием оружия. Причем повод для этого оказался весьма тривиальным. Как следует из материалов дела, в мае 2023 года подсудимый, пенсионер, находился у себя в частном доме. Около 19 часов вечера он увидел, что мимо его дома соседка гонит стадо коз. Это настолько его разозлило, что он схватил пневматическую пружинно-поршневую винтовку калибра 4,5 мм и выбежал с нею во двор.

Приблизившись к женщине почти вплотную, пенсионер нацелил на нее дуло винтовки и пригрозил: «Пристрелю как собаку!». Потерпевшая восприняла угрозу убийством реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Она тут же убежала и вызвала полицию, оказавшись на безопасном расстоянии. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Он заявил, что при помощи винтовки хотел попугать коз и их хозяйку. В качестве свидетеля в процессе выступил бывший супруг потерпевшей. Он рассказал, что в тот день приехал к экс-супруге домой, чтобы помочь ей по хозяйству. Вечером они вместе гнали домой коз, последние остановились напротив дома подсудимого. В этот момент хозяин дома выскочил на улицу и закричал, что будет стрелять. Словом, причина конфликта была банальной, но винтовка и угроза были реальными.

Действия подсудимого суд квалифицировал по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Суд исходил из того, что потерпевшая опасалась осуществления данной угрозы. Назначая вид и размер наказания, суд учел также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи. В результате пенсионер получил 200 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»