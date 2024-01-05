В Орле ритуальщики поспорили из-за названия

Одна «контора» обвинила другую в незаконном использовании фирменного названия.

Довольно необычный спор рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подало общество с ограниченной ответственностью «Ритуальная городская служба», а ответчиком выступил местный индивидуальный предприниматель. Истец посчитал, что ответчик незаконно использует его фирменное наименование при ведении своей деятельности: в документации, в объявлениях и рекламе, в сети «Интернет», при осуществлении деятельности по организации похорон и представлении связанных с ними услуг.

В обоснование своих требований истец указал, что в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Ритуальная городская служба» и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в отношении ответчика виды деятельности совпадают по дополнительным кодам: организация похорон и представление связанных с ними услуг, резка, обработка и отделка камня для памятников, торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах и т.д. Экономическая деятельность сторон осуществляется на одном товарном рынке и на территории одного региона.

Поэтому, по мнению истца, использование ответчиком для обозначения своей деятельности словосочетания «Городская ритуальная служба», схожего с фирменным наименованием истца, при осуществлении аналогичных видов деятельности «влечет введение потребителей и контрагентов в заблуждение относительно принадлежности предприятия». Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований. По его мнению, им, как индивидуальным предпринимателем, не имеющим фирменного наименования, словосочетание «Городская ритуальная служба» используется для обозначения вида, рода и сферы услуг, которые он оказывает населению.

Кроме того, словосочетание используется им для обозначения места фактического осуществления деятельности, ввиду чего акцент сделан именно на слово «Городская». Предпринимателю было важно обозначить, что данная деятельность осуществляется им исключительно в черте города. Ну а словосочетание «ритуальная служба» прямо указывает на конкретный вид деятельности ответчика. Ответчик также полагает, что средний потребитель не имеет возможности перепутать ООО «Ритуальная городская служба» и ИП, поскольку при поиске услуг и обращений за данными услугами в сети «Интернет» в первых строках поиска указывается официальный сайт истца с указанием телефонов, конкретного адреса истца, которые отличны от телефонов, и адресов ответчика.

«Таким образом, любой пользователь заведомо не может заблуждаться относительно смешения фирменного наименования истца и обозначения вида деятельности ответчика», – посчитал ответчик. Однако суд, изучив доказательства, решил иск удовлетворить. Он запретил индивидуальному предпринимателю использование обозначения «Городская ритуальная служба», а также обозначений, сходных до степени смешения с фирменным наименованием истца. Однако на решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»