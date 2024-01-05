Орловец предстал перед судом за оружие умершего брата

Незаконный арсенал у мужчины обнаружили и изъяли силовики.

Вступило в силу решение по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении оружия. Его рассмотрел Орловский районный суд, признавший местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что мужчина приехал в дом своего брата, который незадолго до того умер. Подсудимый разбирал личные вещи родственника и нашел целый арсенал, который забрал себе.

В частности, он нашел однозарядную спортивно-охотничью винтовку модели «ТОЗ-8», 37 патронов калибра 5,6 мм и 12 патронов калибра 9 мм. Также он обнаружил переделанный под боевой самодельный пистолет. Словом, с точки зрения закона орловец незаконно приобрел указанное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Все это он перевез к себе домой и хранил там до тех пор, пока незаконный арсенал у него не нашли и не изъяли сотрудники полиции.

Согласно заключению эксперта, самодельный пистолет оказался довольно любопытным изделием. Как выяснилось, изначально это был пистолет для подводной охоты, изготовленный Подольским механическим заводом. Однако мастер сумел в домашних условиях переделать его в боевой пистолет, пригодный для стрельбы одиночными выстрелами винтовочными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Винтовка оказалась промышленной, изготовленной Тульским оружейным заводом. Эксперт установил, что она исправна и пригодна для стрельбы.

Патроны тоже оказались заводскими, причем они были выпущены в 1991-1992 годах в Туле, но до сих пор пригодны для стрельбы. При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого и признание им своей вины. В результате владелец арсенала получил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. В течение этого времени ему запрещено покидать свое жилище по ночам и без разрешения менять место жительства и выезжать за пределы Орла и Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»