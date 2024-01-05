В Ливнах установят светофоры и заменят дорожные знаки

Мероприятия проведут для повышения безопасности дорожного движения.

Администрация Ливен утвердила в новой редакции муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города». Ее действие рассчитано по 2026 год включительно. Прогнозируемая общая стоимость выполнения мероприятий муниципальной программы составляет 115,84 миллиона рублей, в том числе по годам: 2024 год – 20,847 миллиона рублей, 2025 и 2026 годы – по 20,547 миллиона рублей. Средства поступят из бюджета города Ливны.

Как следует из паспорта, для совершенствования технических средств организации движения транспортных средств и пешеходов планируется: увеличить количество светофорных объектов, соответствующих нормативным требованиям, до 106; заменить 74 дорожных знака; выполнить работы по окрашиванию и ремонту пешеходных ограждений, ремонту остановок. В результате выполнения мероприятий планируется до 2026 года достичь показателя в виде полного отсутствия аварийно-опасных участков на дорогах города.

Кроме того, власти Ливен намерены решить проблему уличного освещения за счет повышения надежности ее работы. В данном случае в рамках мероприятий по энергосервисным контрактам планируется заменить 73 светильника уличного освещения на менее энергоемкие. В результате авторы программы хотят к 2026 году снизить показатель количества ДТП с пострадавшими до 10 единиц в год. Также для повышения безопасности дорожного движения планируется выполнить мероприятия по восстановлению поперечного профиля и ровностей проезжей части, гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня на площади 538,3 кубометров и провести работу по актуализации схемы организации дорожного движения.

Также предполагается выполнить работы по восстановлению уличного освещения и дополнительно установить 35 светильников, разработать планы обеспечения транспортной безопасности мостов. В результате выполнения запланированных мероприятий планируется до 2026 года достичь показателя снижения общего количества ДТП до 441 единицы.

ИА «Орелград»