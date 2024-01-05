Под Орлом нетрезвый мужчина чуть не задушил подростка

Потерпевший оказался племянником «душителя».

Вступил в силу приговор, вынесенный мировым судьей судебного участка Болховского района Орловской области. Процесс проходил с участием двух государственных обвинителей, а также законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего. На скамье подсудимых оказался родственник подростка, которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийства, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в апреле 2023 года в частном доме. Около десяти часов вечера нетрезвый граждан на почве внезапно возникших неприязненных отношений, на бытовой почве, напал на своего племянника, находившегося в тот момент во дворе. Он повалил подростка на землю, схватил его обеими руками за шею и стал душить, приговаривая: «Убью тебя». По подсчетам суда, он трижды повторил слово «Убью». Только поняв, что физически более слабый племянник не оказывает ему сопротивления, дядя прекратил его душить.

Суд установил, что агрессивное поведение подсудимого, состояние его опьянения в момент происходящего конфликта и его физическое превосходство над несовершеннолетним потерпевшим создали реальную опасность для жизни. Кстати, в судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что просто хотел напугать племянника. Мол, если бы был трезвым, то не совершил бы всех описанных действий.

О причинах конфликта суду рассказал и потерпевший. По его словам, к нему пришел в гости друг. Поздним вечером домой вернулся нетрезвый дядя, которому почему-то присутствие гостя не понравилось. Ребята вышли во двор, но и это не устроило нетрезвого гражданина. Он выбежал вслед за ними и попытался устроить расправу над племянником. Суд приговорил его к принудительным работам на срок 1 год с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства. Осужденного обязали следовать к месту отбывания наказания в исправительный центр за счет государства, но самостоятельно.

ИА «Орелград»