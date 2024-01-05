Под Орлом подрядчик пытался отсудить удержанный штраф

В качестве ответчика выступили власти Орловского муниципального округа.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СК «Монолит» из Оренбургской области к администрации Орловского муниципального округа. Истец поставил вопрос о взыскании удержанной неустойки в размере 957 043 рубля. Иск был мотивирован удорожанием материалов для выполнения работ, отсутствием согласования увеличения цены контракта заказчиком и статусом истца, который является субъектом малого и среднего предпринимательства. Кроме того, истец указал, что убытков ответчик не понес.

Поясним, что в июне 2022 года стороны заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от автотрассы М2-Крым до села Альшань. Цена контракта была установлена в размере 20,14 миллиона рублей. Она включала в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту. Работы должны были стартовать уже на день, следующий за днем заключения контракта. Окончание работ – до 30 июня 2023 года включительно.

Однако в конце апреля 2023 заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Чиновники пояснили, что подрядчик своим письмом обещал приступить к выполнению работ с 10 апреля 2023 года. Но 25 апреля на дороге побывала комиссия, зафиксировавшая «факт отсутствия подрядчика на объекте». В акте было указано, что работы не ведутся, техника отсутствует. В тот же день в адрес подрядчика была направлена претензия с требованиями приступить к выполнению работ на объекте. 28 апреля был осуществлен повторный выезд и составлен акт обследования объекта: подрядчик так и не приступил к исполнению контракта.

Поэтому местные власти контракт разорвали и направили подрядчику требование об уплате штрафа в сумме 1 007 043,35 рубля со сроком оплаты 7 календарных дней. Требование это было выполнено банком, который выдавал подрядчику гарантию на исполнение контракта. Власти же объявили новый аукцион и заключили с его победителем контракт на те же работы ценой 18,731 миллиона рублей. Предыдущий подрядчик решил, что для заказчика заключение контракта в 2023 году стало более выгодным, следовательно, негативных последствий он не понес. Потому и сумма штрафа «является явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства».

Разумным штрафом с учетом обстоятельств дела предыдущий подрядчик посчитал сумму в 50 000 рублей. При обращении в суд он счел «разумную» сумму из «неразумной» и получил 957 043 рубля разницы, который и просил взыскать с заказчика. Однако суд в удовлетворении исковых требований отказал. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»