Цели областной программы модернизации ЖКХ изменились

Правительство региона актуализировало важный документ.

Правительство Орловской области внесло изменения в постановление «Об утверждении региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области» на 2023-2027 годы». Программа заработала только в 2023 году, но власти уже внесли в нее заметные изменения – в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии.

Прежде всего, были скорректированы параметры финансирования: на 2023 год они были немного сокращены, а на 2024 год немного увеличены. Кстати, источниками финансирования региональной программы являются средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в пределах утвержденного для Орловской области лимита предоставления финансовой поддержки. Кроме того, используются средства долевого финансирования за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников.

Согласно актуализированной версии, общий объем средств, предусмотренных на реализацию региональной программы, составляет 160,188 миллиона рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 105,512 миллиона рублей, 2024 год – 54,676 миллиона рублей, На 2025-2027 годы финансирование пока не запланировано. Правительство также переписало целевые индикаторы. Например, предыдущей версией программы планировалось увеличить численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, в 2023 году на 1853 человека, но теперь эти планы сокращены до 1555 человек. Кроме того, планировалось на 196 километра увеличить протяженность замены инженерных сетей в 2023 году, но теперь этот индикатор снижен до 16,453 километра.

Как следует из паспорта программы, для Орловской области актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 40 процентов линейных объектов нуждается в обновлении, ежегодно около 3 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признается аварийными, при этом обновляется не более 1-2 процентов. Высокий износ коммунальной инфраструктуры областные власти называют основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной аварийности, что подтверждается данными системы мониторинга коммунальных аварий жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно официальным данным, система теплоснабжения Орловской области состоит из 1,3 тысячи локальных систем теплоснабжения и 37 обслуживающих предприятий. Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,5 тысячи километров в двухтрубном исчислении. По итогам проведенной недавно инвентаризации в системах водоснабжения и водоотведения региона действует около 26 насосных станций водопровода, 1526 водозаборных сооружений, 117 канализационных насосных станций, 22 очистных сооружения канализации. В соответствии с данными статистического наблюдения за 2021 год протяженность сетей водоснабжения составляла порядка 5,33 тысячи км, сетей водоотведения – 1,06 тысячи км.

ИА «Орелград»