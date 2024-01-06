Школу на Раздольной построят в «чистом поле»

Отведённый под строительство участок обследовали археологи.

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на реализацию проекта по строительству школы в 795-м квартале города Орла. Участок под застройку отведен на улице Раздольной. Закон запрещает возведение капитальных объектов в случае, если на участке имеются объекты культурного наследия. Поэтому участок под застройку сначала обследовали археологи. А целью экспертизы было определение наличия или отсутствия на участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В ходе экспертизы были изучены технические отчеты по результатам проведенных на Раздольной полевых археологических работ. Они выполнялись Федеральным государственным бюджетным учреждением науки – Институтом археологии Российской академии наук на основании открытого листа, выданного в декабре 2023 года Министерством культуры РФ. Для картографических камеральных работ и анализа территории использовались, в том числе, спутниковые карты, размещенные в свободном доступе в сети «Интернет».

Обследованный земельный участок расположен в северной части города Орла к северу от улицы Раздольной, в 2 километрах к востоку от русла реки Оки. Из отчета археологов следует, что на момент проведения работ вся территория участка поросла сорной травой; в северо-западной и центральной частях произрастали деревья и мелкий кустарник. Визуальный осмотр участка с целью выявления подъемного археологического материала оказался безрезультатными: поверхностный почвенный покров лишен каких-либо признаков наличия культурного слоя, археологический материал в пнем не был обнаружен.

До начала полевых работ были выполнены архивные научно-исследовательские работы с архивным и картографическим материалом. Они показали, что непосредственно в границах землеотвода исторические поселения отсутствовали. Ближайший памятник – «Селище Прокуровка 1» – находится в 1 километре к востоку от участка будущей застройки. Кроме тог было установлено, что исследованный земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, о чем свидетельствует письмо регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия. Археологи заложили два шурфа, но и в них признаков культурного слоя не выявили. В результате эксперты выдали положительное заключение на проектируемое строительство школы.

ИА «Орелград»