Орловцу ограничили свободу из-за «липового» удостоверения

Документ молодой человек приобрел при помощи «всемирной паутины».

Данное уголовное дело рассматривал Орловский районный суд Орловской области. Местный житель, ранее не имевший проблем с законом, предстал перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо поддельного документа). По версии следствия, преступление он задумал еще в марте 2023 года, когда у него «возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».

Иными словами, речь идет о водительском удостоверении, которое мужчина буквально решил купить. Поиском продавца он занялся в Интернете. Вскоре обнаружил подходящее ему предложение и созвонился с автором объявления. Найти продавца и установить его личность в ходе дознания не удалось. Однако известно, что стороны договорились об условиях сделки. Покупатель передал продавцу свои анкетные данные. Когда удостоверение было готово, покупатель и продавец встретились на парковке у торгового центра.

Судя по материалам уголовного дела, покупка прав обошлась подсудимому в 100 000 рублей. Позднее экспертиза показала, что купленный «документ» был изготовлен кустарным способом, а не по технологии производства ФГУП «Госзнак». Права были распечатаны на обычном цветном струйном принтере. Покупатель пользовался ими недолго. Вскоре он был остановлен сотрудниками ДПС, когда управлял автомобилем марки «Мицубиси Лансер».

Произошло это на автодороге «Орел – Знаменское». Водитель предъявил инспектору удостоверение, которое сразу вызвало подозрения. Сотрудник полиции «пробил» документ по базе данных, после чего обман вскрылся. Поддельное удостоверение у водителя тут же было изъято. В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

ИА «Орелград»