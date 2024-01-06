На Орловщине продлили акцию «Подарок новорожденному»

Относительно новая мера соцподдержки будет действовать и в 2024 году.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в собственный указ «О дополнительной мере социальной поддержки семей с детьми, проживающих на территории Орловской области». Последний был подписан 13 мая 2022 года в целях улучшения демографической ситуации в регионе и реализации указа президента Владимира Путина от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

Согласно указу губернатора с 2022 года за счет средств областного бюджета идет предоставление дополнительной меры социальной поддержки одному из родителей или единственному родителю в виде набора принадлежностей для ухода за ребенком «Подарок новорожденному» на сумму 5 тысяч рублей. Губернатор Андрей Клычков постановил продлить действие данной меры социальной поддержки еще на один год. То есть, в 2024 году родители также вправе рассчитывать на «Подарок новорожденному», стоимость которого в отличие от срока не изменилась. Набор по уходу за ребенком областные власти по-прежнему оценивают в 5 тысяч рублей.

По условиям, подарок вручается при регистрации рождения ребенка в структурных подразделениях Управления ЗАГС Орловской области. При этом установлено, что по выбору родителей вручение набора может быть заменено единовременной денежной выплатой. Тратить ее разрешено исключительно на приобретение принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком. Соответственно, размер выплаты также составляет 5 тысяч рублей.

Указом также установлено, что вручение наборов возложено на структурные подразделения областного управления ЗАГС по месту регистрации рождения ребенка, а предоставление единовременной денежной выплаты – на региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Кстати, состав набора принадлежностей формировали сотрудники регионального департамента промышленности и торговли. Добавим, что если раньше контроль за исполнением губернаторского указа был возложен на первого заместителя председателя правительства Орловской области, то теперь эти функции переданы заместителю губернатора по социальной политике.

ИА «Орелград»