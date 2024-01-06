К 2029 году из большинства орловцев сделают спортсменов

Как минимум две трети населения должно будет заниматься спортом.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». Ее действие теперь рассчитано по 2029 год включительно. В реализацию программы планируется вложить 3,73 миллиарда рублей. Одна из основных целей заявлена так: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 65 процентов к 2029 году. То есть, практически две трети орловцев должны будут заняться физкультурой и спортом, а власти обещают обеспечить их всем необходимым для этого.

В рамках реализации программы, например, предусмотрен ведомственный проект «Развитие спортивной инфраструктуры». Он предполагает строительство новых спортивных объектов и капитальный ремонт и модернизацию существующих объектов, обустройство универсальных спортивных площадок. Спортсменам власти обещают единовременные денежные вознаграждения за высокие результаты, стипендии губернатора по традиции будут выплачивать молодым перспективным спортсменам.

Программой запланировано увеличение количества спортсменов Орловской области, ежегодно входящих в тройку лучших на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях – до 100 человек. Также предусмотрено, что все организации спортивной подготовки региона будут предоставлять услуги населению в соответствии с федеральными стандартами. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, обещают поставить новое спортивное оборудование и инвентарь. В рамках реализации регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», предусмотрено создание «умных» спортивных площадок. В рамках реализации ведомственного проекта предусмотрено оказание поддержки государственных учреждений и иных некоммерческих организаций, развивающих игровые виды спорта.

Согласно официальным данным, физкультурно-массовая и спортивная работа ведется в региональных отделениях физкультурно-спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Юность России» и «Россия». В Орловской области функционируют 5 спортивных школ олимпийского резерва и 7 региональных спортивных школ, 3 спортивные и 21 детско-юношеская спортивная школа, находящиеся в ведении органов местного самоуправления. Также действует «Училище олимпийского резерва». В Орловской области имеют государственную аккредитацию и наделены статусом 64 региональных спортивных федераций по 66 видам спорта. В регионе работает 1905 штатных физкультурных работников, из них в сельской местности – 351 человек. Из общего числа штатных работников имеют высшее образование 1353 человека, среднее профессиональное образование – 386 человек. Из них 1,1 процента имеют ученую степень.

ИА «Орелград»