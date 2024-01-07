Какими стали коммунальные тарифы на 2024 год

Предельные индексы изменения расценок ранее утвердил глава региона.

Губернатор Андрей Клычков в декабре утвердил предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Орловской области на 2024-2028 годы. Сделано было это в соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением правительства страны от 2014 года. Также губернатор утвердил экономическое обоснование величины установленных предельных индексов. Указ действителен с 1 января 2024 года.

В частности, им определено обоснование величины установленных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на период с 1 июля по 31 декабря 2024 года. В целом по области индексы в процентах и составляют с 1 января по 30 июня 2024 года 0 процентов, с 1 июля по 31 декабря 2024 года – 14,9 процента. Но это средняя величина, а реальные максимальные индексы будут рассчитываться для разных муниципальных образований по специальным формулам.

Например, для Орла был отобран набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного индекса. Базовым для расчетов тут является многоквартирный дом, имеющий в наличии внутридомовые инженерные системы, позволяющие предоставлять следующие коммунальные услуги: газоснабжение – природный газ для приготовления пищи с использованием газовой плиты; электроснабжение; отопление – централизованное; холодное водоснабжение – централизованное; горячее водоснабжение – централизованное; водоотведение – централизованное; обращение с твердыми коммунальными отходами.

Размер тарифов на коммунальные услуги и предельные темпы их изменения для областного центра установлены следующие: газоснабжение – 8,33 рубля за 1 кубометр (рост до 11 процентов); электроснабжение – 4,8 рубля за 1 кВтч (до 8,9 процента); отопление – 2053,76 рубля за 1 Гкал (до 10 процентов); холодное водоснабжение – 22,58 рубля за 1 кубометр (до 10 процентов); горячее водоснабжение – 125,22 рубля за 1 кубометр (до 15 процентов); водоотведение – 18,72 рубля за 1 кубометр (до 11 процентов); обращение с твердыми коммунальными отходами – 506,5 рубля за 1 кубометр (до 14,2 процента).

Объемы потребления коммунальных услуг в месяц учтены такие: газоснабжение – 5 кубометров; электроснабжение – 83 кВтч; отопление – 0,015 Гкал на 1 квадратный метр; холодное водоснабжение – 6 кубометров; горячее водоснабжение – 3 кубометра; водоотведение – 9 кубометров; обращение с твердыми коммунальными отходами – 0,16667 кубометра. Впрочем, в документе отмечено, численность населения, которых предельно изменение размера платы за коммунальные услуги, на территории Орла составляет всего 0,09 процента, на территории Орловской области – 0,04 процента.

ИА «Орелград»