На социальное жилье вправе рассчитывать 1600 орловских семей

Названы новые параметры целевой жилищной программы.

Правительство Орловской области актуализировало стратегические приоритеты государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства». Ожидаемым результатом ее реализации утверждено планируемое улучшение жилищных условий более 1600 семей и отдельных категорий граждан до 2029 года. Задачами являются: улучшение жилищных условий граждан на территории муниципальных образований; развитие льготных программ ипотечного жилищного кредитования, в том числе направленных на индивидуальное жилищное строительство; увеличение объема ввода жилья на территории Орловской области.

Решать их областные власти планируют за счет предоставления субвенций муниципальным образованиям на обеспечение жильем детей-сирот и субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям. Программа также предусматривает оказание поддержки семья и отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий напрямую через предоставление им социальных выплат или жилищных сертификатов и свидетельств.

«Стимулирование спроса на жилье обеспечено развитием рынка ипотечного жилищного кредитования, – говорится в паспорте программы. – Удалось обеспечить законодательные и экономические условия для ускоренного развития ипотечного жилищного кредитования на территории области. Вместе с тем одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации».

По данным статистики, в Орловской области по состоянию на 1 января 2023 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 6489 семей. При этом с 2018 года по 2023 год количество семей, стоящих в очереди на жилье, сократилось на 2293 семьи, или на 26 процента. Власти сообщают, что ежегодно получают жилые помещения либо улучшают жилищные условия около 4 процентов орловских семей от общего количества состоящих на учете.

«К основной проблеме, с которой сталкиваются семьи и граждане при решении жилищных вопросов, относится дисбаланс доходов населения и высоких цен на жилье, – признают авторы программы. – Купить жилье за счет текущих заработков и сбережений могут люди с высоким и стабильным доходом. Возможность приобретения жилья зависит от распределения доходов и сбережений населения. Текущие и прогнозные доходы оказывают воздействие на будущую платежеспособность граждан, то есть на возможность осуществлять обязательные платежи по кредиту, а сбережения определяют возможности домашних хозяйств по единовременной оплате стоимости приобретаемого жилья или оплате обязательного начального взноса».

ИА «Орелград»