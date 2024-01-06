Ливенские власти по суду расторгли договор аренды карьера

Ответчиком выступил Ливенский комбинат строительных материалов.

Арбитражный суд Орловской области вынес решения сразу по нескольким однотипным исковым заявлениям управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района. Каждый иск был подан к открытому акционерному обществу «Ливенский комбинат строительных материалов» и содержал требования о расторжении договора аренды земли. Как следует из материалов дел, договоры были заключены в 2015 году.

Арендатор принял тогда в долгосрочное пользование на условиях аренды несколько довольно крупных земельных участков площадью тысячи квадратных метров, расположенных вблизи и Здоровецкие Выселки. Разрешенное использование этих земель: для расширения существующего карьера глин. Каждым договором была установлена годовая арендная плата, которую трудно назвать высокой. Например, в оном случае она составляла всего 465,94 рубля в год за участок площадью почти 5000 «квадратов»,

Но даже такая плата оказалась арендатору не под силу. Ранее ливенские власти уже судись в арбитраже с комбинатом и отсудили у него долги за аренду. В описанном выше случае долг комбината составил всего 1777,57 рубля. Однако даже такого долга хватило для подачи иска о расторжении договора аренды. Впрочем, имеются особые обстоятельства. Дело в том, что в августе 2022 года ОАО «ЛКСМ» подало заявление арбитражный суд, попросив признать его несостоятельным. Банкротом предприятие было признано в декабре 2022 года.

В настоящий момент в отношении ОАО «ЛКСМ» открыта процедура конкурсного производства. Это объясняет неплатежи за аренду карьера. При вынесении решений арбитражный суд учел то, что ответчик не оплатил арендные платежи более двух раз подряд. Он постановил расторгнуть договоры аренды земельных участков от 2015 года.

ИА «Орелград»