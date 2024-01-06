Орловский «Сантехник» ушел от банкротства

Компания оперативно заплатила налоги в ответ на поданный иск.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области о признании общества с ограниченной ответственностью «Сантехник» банкротом. Иск был подан в октябре 2023 года. Основанием стала задолженность перед государством, которая накопилась у ответчика. В частности, налоговики просили включить уполномоченный орган в лице ФНС России в реестр требований кредиторов ООО «Сантехник». Причем эти требования составляли 1,112 миллиона рублей.

Налоговики пояснили суду, что из них во вторую очередь требований кредиторов должен был быть включен налог на сумму 551,8 тысячи рублей, в третью очередь – налог на сумму 451,9 тысячи рублей, а также пени и штрафы еще примерно на 110 тысяч рублей. Кроме того, налоговики просили суд назначить банкроту арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» из города Пензы. Однако уже в самом конце декабря налоговики сообщили суду, что предприятие-должник погасило указанные выше долги в полном объеме, в связи с чем основания для введения процедуры несостоятельности в отношении «Сантехник» автоматически исчезли.

Тем не менее, поскольку заявление было зарегистрировано, а дело возбуждено, процесс довели до логического конца. Кстати, основной вид деятельности указанного предприятия – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества составляет всего 90 000 рублей. Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу о том, что необходимо прекратить производство по делу.

ИА «Орелград»