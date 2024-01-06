В Орловском округе приватизируют два МУПа

Проект плана приватизации разработала местная администрация.

На рассмотрение окружного Совета народных депутатов был внесен проект «Программы приватизации муниципального имущества Орловского муниципального округа на 2024 год». Его разработала окружная администрация, депутаты его согласовали. Как следует из преамбулы документа, основной целью реализации программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации. В частности, одной из главных задач в документе объявлена – оптимизация структуры муниципальной собственности.

Так, в 2024 году планируется приватизировать следующие объекты муниципального имущества Орловского муниципального округа: муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник» и муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро». Они подлежат приватизации путем их преобразования в общества с ограниченной ответственностью. Местные власти при этом ссылаются на статью 13 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Она предусматривает такой способ приватизации государственного и муниципального имущества, как преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью. Правда, в документе почему-то указано, что «при реализации программы приватизации будет использован способ приватизации – электронный аукцион. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая».

Что касается других задач, которые местные власти ставят на 2024 год, то в их число включены: наиболее эффективное использование муниципального имущества; обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет Орловского муниципального округа от приватизации неэффективно используемого муниципального имущества; сокращение расходов из бюджета Орловского муниципального округа на содержание имущества.

«Реализация данных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе, сроке и начальной цене приватизируемого имущества, на основании всестороннего анализа складывающейся экономической ситуации и конъюнктуры рынка, проведения инвентаризации и независимой оценки имущества», – говорится в документе.

ИА «Орелград»