Орловцев реабилитируют больницы и санатории

В регионе утвержден порядок проведения медицинской реабилитации.

Правительство Орловской области утвердило в новой редакции «Порядок оказания медицинской помощи гражданам и их маршрутизации при проведении медицинской реабилитации на всех этапах ее оказания». Согласно ему медицинская реабилитация осуществляется на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи в три этапа. Первый осуществляется в структурных подразделениях медорганизации, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь в стационарных условиях по профилям: «анестезиология и реаниматология», «неврология», «травматология и ортопедия», «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология», «терапия», «онкология», «нейрохирургия» и «пульмонология».

Второй этап предназначен для пациентов, требующих круглосуточного наблюдения при оказании специализированной помощи. Он осуществляется в стационарных условиях в отношении пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы, центральной нервной системы, с соматическими заболеваниями. В данном случае реабилтация проводится не только в медцентрах, но и в санаторно-курортных организациях – по направлению лечащего врача.

Третий этап осуществляется при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара, в том числе санаторно-курортных организациях. На всех этапах она осуществляется мультидисциплинарной реабилитационной командой. Для определения индивидуальной маршрутизации пациентов будет применяться специальная шкала реабилитационной маршрутизации. Задействованные в этом процессе медицинские организации постановлением правительства подразделяются на четыре группы.

Областные власти также утвердили перечень медицинских организаций, участвующих в реализации программы реабилитации по различным видам заболеваний. В него включены: Орловская областная клиническая больница, НКМЦ им. З.И. Круглой, Мценская ЦРБ, Ливенская ЦРБ, ГУП Санаторий «Дубрава», больница скорой медицинской помощи имени Семашко, санаторий «Лесной», БУЗ «ДС Орловчанка» и Орловский онкологический диспансер.

ИА «Орелград»