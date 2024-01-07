Число преступлений против собственности выросло под Орлом

Тенденцию заметили сотрудники полиции из Глазуновского района.

Оперативная обстановка на территории Глазуновского района Орловской области в прошедшем году характеризовалась увеличением числа зарегистрированных преступлений. Всего было зарегистрировано 110 преступлений, о чем в своей информационно-аналитической записке о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности сообщает ОМВД России по Глазуновскому району.

Одной из причин роста количества зарегистрированных преступлений местные полицейские называют увеличение количества преступлений, не заявленных потерпевшими, а выявленных сотрудниками в ходе осуществления своих непосредственных оперативно-служебных задач и профилактической работы. Что касается структуры криминальной деятельности, то в местной полиции отмечают увеличение по сравнению с прошлым годом числа преступлений против собственности. В 2023 году было выявлено 62 таких преступления. Вместе с тем фактов угона транспортных средств за истекший период на территории района совершено не было, подчеркнули в ведомстве.

«В сфере преступлений против собственности за 11 месяцев 2023 года было раскрыто 13 преступлений, направлено в суд 7 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным статьей 158 УК РФ (кража), – следует из документа. – Сотрудниками ОМВД за текущий год поставлено на учет 11 преступлений экономической направленности. Кроме того, в отчетном периоде выявлено три преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков и наркотических веществ».

На территории Глазуновского района в 2023 году было зарегистрировано три особо тяжких и 24 тяжких преступления. За истекший период был зарегистрирован один факт причинения тяжкого вреда здоровью и два убийства. Раскрываемость преступлений против личности составляет 93,3 процента, в данной категории раскрыто 14 преступлений, – следует из справки. В целях их профилактики сотрудниками ОМВД проводилась работа по выявлению превентивных составов преступлений (в рамках статей 112, 115, 116, 119 Уголовного кодекса РФ). В данной категории было поставлено на учет 10 преступлений. Кроме того, в сфере миграции было выявлено 6 преступлений, также зарегистрировано 19 преступлений против личности. «Оценивая результативность работы по защите граждан от преступных посягательств, следует отметить, что сотрудниками ОМВД выявлено 64 лица, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений», – резюмируют авторы доклада.

ИА «Орелград»