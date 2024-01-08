Орловцев стали чаще нанимать, чем увольнять

Прием, увольнения и неполную занятость работников оценили статистики.

По данным Орелстата, в третьем квартале 2023 года в организациях Орловской области (без учета малого предпринимательства) численность принятых работников превысила численность выбывших работников на 1,5 тысячи человек. По сведениям обследованных организаций, всего в третьем квартале было принято на работу 8,2 процента работников списочного состава. В то же время выбыло по различным причинам 7,3 процента таких сотрудников.

«В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 10,9 процента, следует из информации Орелстата. – Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях в области информации и связи – 55,4 процента. Среди выбывших работников (86,9 процента) уволились по собственному желанию».

Интересно, что наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию, а именно 21 процент списочной численности наблюдалась в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания. Наименьшей – всего 2,9 процента – она оказалась в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения.

В целом на начало четвертого квартала 2023 года численность работников, которых требовалось принять на вакантные рабочие места, составляла 8657 человек, или 5,4 процента от списочной численности работников. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 0,1 процента в сфере научных исследований и разработок, до 23,7 процента – в деятельности в области информации и связи. К высвобождению в четвертом квартале 2023 года официально было намечено всего 37 человек.

ИА «Орелград»