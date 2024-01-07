Орловские торговцы активно вкладываются в бизнес

Финансовые вложения орловского бизнеса составили 268 миллиардов рублей.

В Орловской области общий объем финансовых вложений организаций в январе-сентябре 2023 года составил 268 миллиардов рублей. Из них долгосрочные финансовые вложения составили 218,3 миллиарда рублей, или 81,5 процента от общего объема, а краткосрочные – 49,7 миллиарда рублей, или 18,5 процента. Такие данные приводит Орелстат. Аналитики подсчитали, что наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за январь-сентябрь 2023 года составили вложения организаций оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 87,2 процента.

Однако стоит учесть, что указанная статистика приведена без представителей малого предпринимательства, кредитных и иных финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений. Что касается инвестиций в нефинансовые активы, то здесь ситуация оказалась гораздо более скромной. Так, в я январе-сентябре 2023 года такие инвестиции по организациям (также без малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 24,1 миллиарда рублей. Из них 92,6 процента приходилось на инвестиции в основной капитал.

«В январе-сентябре 2023 года на развитие экономики и социальной сферы Орловской области было использовано 37,036 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 79,9 процента к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах), – дополнительно сообщает Орелстат. – Затраты организаций на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства с начала текущего года составили 952,5 миллиона рублей (в январе-сентябре 2022 года – 661,3 миллиона рублей)».

ИА «Орелград»