Орловцы отдали 38 миллиардов рублей за различные услуги

Рынок платных услуг немного вырос по сравнению с прошлым годом.

В Орловской области в январе-октябре 2023 года, по данным Орелстата, населению региона было оказано платных услуг на общую сумму 38,4 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это ровно на 1 процент больше, чем годом ранее. Аналитики также подсчитали, что 70,9 процента объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования и услуги парикмахерских.

Больше всего денежных средств орловцы заплатили за коммунальные услуги – 10,19 миллиарда рублей. Кстати, это на 0,6 процента меньше, чем годом ранее. Медицинские услуги обошлись орловцам в 3,51 миллиарда рублей, услуги системы образования – в 2,86 миллиарда рублей. В гостиницах и прочих объектах размещения постояльцев в этом гобу клиентами было оставлено 429,4 миллиона рублей, что почти на 10 процентов больше, чем был годом ранее.

Что касается услуг сферы общественного питания, то за отчетный период времени оборот в ней (с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей) составил 4,8 миллиарда рублей, или 115,2 процента в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Добавим, что еще 425,1 миллиона рублей орловцы потратили на юридические услуги, 343,5 миллиона – на услуги сферы культуры, 279,5 миллиона рублей – на услуги в сфере физической культуры и спорта, в том числе 68 миллионов рублей на тренировки в фитнесс-центрах и платных спортивных залах.

«Общий объем услуг, предоставленный пользователям в сфере телекоммуникаций, в январе-октябре 2023 года в Орловской области составил 5,669 миллиарда рублей, или 102,7 процента к уровню января-октября 2022 года, – сообщает Орелстат. – В области связи на базе беспроводных технологий оказано услуг на 4,282 миллиарда рублей (103,4 процента), на базе проводных технологий – на 1,357 миллиарда рублей (99,3 процента)».

ИА «Орелград»