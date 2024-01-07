Жителей Орловской области сориентируют на ЗОЖ

7.1.2024 | 11:00 Новости, Спорт

Утверждён перечень мероприятий по формированию здорового образа жизни.

Фото: vk.com/oreladm

Правительство Орловской области утвердило перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Осуществляться они будут в 2024 году в рамках «Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». Перечень включает в себя такие мероприятия, как пропаганда здоровья и лучших практик здорового образа жизни, обучение самосохранительным и здоровьесберегающим технологиям организации жизнедеятельности.

Также документом предусмотрено формирование у жителей Орловской области навыков здорового образа жизни, усиление методического и пропагандистского обеспечения профилактики факторов риска неинфекционных заболеваний, мероприятия по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними, проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, в перечень включены: реализация информационно-коммуникационной кампании по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе с привлечением средств массовой информации; проведение мероприятий по раннему выявлению, профилактике вирусного гепатита C, а также повышению настороженности населения в отношении гепатита C.

ИА «Орелград»


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