«Запасные» деньги разрешили тратить при угрозе роста заболеваемости

Стало известно, на что потратят страховой запас Территориального ФОМС.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета в конце декабря в окончательной редакции утвердили бюджет Территориального Фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год. Он был принят с учетом уточненного объема поступлений из Федерального фонда. В целом общий объем доходов ТФОМС на 2024 год был утвержден в сумме 13,182 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 13,196 миллиарда рублей. Таким образом, планируемый дефицит бюджета Фонда составляет 13,4 миллиона рублей. Кстати, прогнозируемые бюджеты ТФОМС на 2025 и 2026 годы были приняты без дефицита и профицита, то есть расходы будут равны доходам.

В состав бюджета Фонда на 2024 год был заложен и так называемый нормированный страховой запас. Он составит 1,902 миллиона рублей, причем законом Орловской области четко определены цели, на которые эти деньги можно тратить. Список получился довольно объемным. Первоочередной целью является дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования. То есть, если денег в бюджете на что-то будет на хватать, позаимствовать их можно из запаса.

Кроме того, тратить эти деньги можно «на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих». В качестве примера такой ситуации можно привести пандемию новой коронавирусной инфекции.

Также «запасные» деньги разрешено направлять на расчеты за медицинскую помощь, оказанную в Орловской области гражданам, застрахованным в других регионах. Можно тратить их и на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, на приобретение и ремонт медицинского оборудования, на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

ИА «Орелград»