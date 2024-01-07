Почетные граждане смогут проходить к главе ОМО вне очереди

В Орловском муниципальном округе звания почетных граждан будут присваивать по-новому.

В Орловском муниципальном округе начало действовать новое положение «О Почетном гражданине», Оно было разработано местными властями и уже прошло процедуру согласования у депутатского корпуса. Документ определяет статус и порядка присвоения звания «Почетный гражданин Орловского муниципального округа», в том числе и меры поощрения. Так, почетному гражданину должны оказываться все знаки внимания, соответствующие его высокому званию и социальному статусу. Он приглашается для участия в торжественных мероприятиях, проводимых в муниципальном округе.

Почетный гражданин имеет право на: внеочередной прием по личным и служебным вопросам в органах местного самоуправления муниципального округа, а также руководителями муниципальных учреждений, предприятий и организаций; проход в здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления муниципального округа по предъявлении удостоверения почетного гражданина; на представление муниципального округа в составе делегаций. Также новый документ дает таким гражданам право на единовременную денежную выплату в размере 50 000 рублей. Указанная сумма перечисляется на его расчетный счет в течение тридцати дней со дня принятия решения Орловского окружного Совета народных депутатов о присвоении звания.

Кстати, оно может быть присвоено местным жителям за особые личные заслуги перед населением при достижении высоких показателей в профессиональной, общественной и иной деятельности, способствующей развитию муниципального округа. Но также оно присваивается иным гражданам РФ, прославившим муниципальный округ и страну своим трудовым или героическим подвигом, и даже иностранцам, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие муниципального округа, улучшение жизни его населения, в укрепление дружественных связей с трудовыми коллективами и жителями муниципального округа.

Не могут быть представлены к присвоению звания: граждане, имеющие неснятую и непогашенную судимость, или погашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Чиновникам и депутатам звание может быть присвоено не ранее чем через три года после завершения срока их полномочий, увольнения или выхода на пенсию. По новым правилам звание присваивается не более чем двум лицам в год, оно может быть присвоено посмертно. Отметим, что звание присваивается пожизненно, но гражданин может быть его лишен – решением Совета народных депутатов на основании вступившего в законную силу приговора суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

ИА «Орелград»