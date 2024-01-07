В Орловской области дорожает техосмотр

Действие новых тарифов рассчитано с 1 января 2024 года.

Региональные власти внесли изменения в постановление правительства Орловской области от 1 июня 2016 года №203 «Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств». Речь идет об увеличении с 1 января 2024 года увеличивается предельный размер платы за проведение техосмотра. Кстати, документ, в который вносится правка, в своей первоначальной редакции был утвержден еще предыдущим губернатором Вадимом Потомским.

Детальный анализ поправок был проведен специалистами ООО «Кредитал+», производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из него следует, что предельный размер платы для категории M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили) увеличивается с 913 рублей до 1021,83 рубля.

Тариф для категории M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) увеличивается с 1563 рубля до 1749,31 рубля; категории M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) – с 1888 рублей до 2113,05 рубля.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области. Добавим, что расчет предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств был произведен в соответствии с методикой и правилами, утвержденными на уровне федерального правительства.

ИА «Орелград»