Власти Мценска отчитались о спорте инвалидов

Информация была запрошена депутатами Мценского горсовета.

Администрация города Мценска представила в горсовет народных депутатов отчет о работе «по оказанию содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта». Чиновники отметили, что в 2023 году не поступало обращений и предложений от правительства Орловской области по вопросу развития на территории города Мценска спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Тем не менее, в 2023 году, в рамках исполнения данных полномочий в райцентре было организовано проведение двух городских мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья: спортивное мероприятие «Лови волну», посвященное Дню защитника Отечества, и первенство города Мценска по русским шашкам среди инвалидов, организованное в рамках декады инвалидов. Для проведения мероприятий были предоставлены помещения, обеспечено судейство и приобретен «наградной материал»: грамоты, медали и наградные фигурки.

В мероприятиях принимали участие члены Мценской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов и члены Всероссийского общества глухих города Мценска. Также чиновники отчитались о содействии в организации участия команды города Мценска в региональных мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, местная команда приняла участие в спортивном фестивале «Русская березка» для лиц с ОВЗ. Кроме того, команда Мценска заняла 3-е место на культурно-спортивном слете Орловской области среди лиц с ограниченными возможностями «Золотая осень».

ИА «Орелград»