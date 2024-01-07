Под Орлом список главных правонарушителей возглавили родители

Примерно 10 процентов административных протоколов было оформлено на них.

МО МВД России «Новосильское» обнародовало информационно-аналитическую справку о результатах оперативно-служебной деятельности за 2023 год. Сообщается, что в истекшем году во взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, другими правоохранительными ведомствами принимались «скоординированные меры и управленческие решения, направленные на предупреждение, раскрытие, расследование преступлений и выявление административных правонарушений».

Всего в 2023 году местными полицейскими было выявлено и пресечено 209 административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Интересно, что в тройку лидеров вошли родители. Согласно обнародованным данным, 21 административный протокол был составлен по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Только один вид правонарушения оказался в Новосильском районе более популярным – 29 протоколов было составлено по статье 19.16 КоАП РФ (умышленная порча документа, удостоверяющего личность либо утрата документа). На третьем месте этого негласного рейтинга оказалась статья 19.15 КоАП РФ (проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства без регистрации), по которой было оформлено 11 протоколов.

Удивительно, но за год всего семь раз местная полиция официально ловила пьяных граждан – столько протоколов было составлено по статье 20.21 КоАП РФ (появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортных средствах общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения). А в общерегиональной статистике данное правонарушение является безусловным лидером. Добавим, что трижды на жителей Новосиля в минувшем году составляли протоколы по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в предусмотренный срок).

ИА «Орелград»