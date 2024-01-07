Программу содействия занятости вновь скорректировали

Документ подвергся актуализации дважды менее чем за декаду.

Правительство Орловской области своими постановлениями дважды внесло поправки в паспорт государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области». Первым документом общий объем средств, предусмотренных на реализацию указанной программы, был сокращен с 2,976 до 2,184 миллиарда рублей. Государственная программа реализуется в два этапа, причем первый уже завершается, так как он был запланирован на 2013-2023 годы. В 2024 году стартует второй этап, который продлится по 2029 год включительно.

Раньше заключительным годом реализации программы был запланирован 2025 год. Одной из новых целей программы стало не превышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1 процента. Кстати, уровень фиксированной безработицы на рынке труда Орловской области по состоянию на 1 января 2023 года составлял 0,6 процента, на 1 января 2022 года – 0,8 процента. Он был самым низким в ЦФО и ниже среднероссийского показателя.

Новая версия программы также предусматривает создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В программе были сохранены и такие цели, как повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, обеспечение социальной поддержки безработных, обеспечение оценки условий труда работников, реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, организация сопровождения инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве и повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

ИА «Орелград»