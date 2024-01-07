Стоимость работ по капремонту ограничили в Орловской области

Предельную стоимость разных видов работ установило правительство региона.

Правительство Орловской области издало постановление «Об утверждении размера предельной стоимости отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Орловской области, на 2024 год». Речь идет о стоимости, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В частности, ограничены расценки на оказание услуг и выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем и крыши, установке коллективных общедомовых приборов учета, переустройству крыши из невентилируемой в вентилируемую, ремонту фундамента многоквартирного дома, отмостки, фасада, замене и модернизации лифтов, по ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Например, размер предельной стоимости ремонта скатной крыши установлен в сумме 8608,7 рубля за 1 квадратный метр общей поверхности кровли, ремонт плоской кровли – 5063 рубля за «квадрат», переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую – 7322,4 рубля за «квадрат».

Предельная стоимость ремонт фундамента многоквартирного дома и отмостки составляет 1871,1 рубля за «квадрат», фасада, не требующего утепления, 2007,1 рубля за «квадрат» (или 1109,9 рубля без учета площади окон). Максимально допустимая стоимость ремонта, замены и модернизации лифтов, ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, а также оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза варьируется в зависимости от высоты дома.

Так, в 5-этажном доме она установлена в размере 2 432 024 рубля на один подъезд, в 7 и 8-этажном – 2 678 406 рублей, в 9 и 10-этажном – 3 101 454 рубля, в 12-этажном доме – 3 624 246 рублей, в 14-этажном доме – 4 005 131 рубль, в 16-этажном доме – 4 294 670 рублей на один подъезд. Отметим, что действующие тарифы на работы и услуги по капремонту МКД утрачивают свою силу с 1 января 2024 года, а новые с этого же дня вступают в силу.

ИА «Орелград»