В Орле литературе посвятили выставку

«Сокровища книжного мира» можно увидеть в областной библиотеке.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина объявила о проведении в универсальном читальном зале выставки «Сокровища книжного мира». Она посвящена литературе и проходит в рамках цикла «Наука на книжной полке». Мероприятие посвящено литературе в целом, как явлению, как искусству слова, которое является не только средством коммуникации, но и предметом изучения как научной дисциплины.

«Наукой, изучающей ее сущность и особенности как вида искусства, является литературоведение, – пояснили в библиотеке имени Бунина. – Оно анализирует тексты, исследует литературные жанры и стилевые направления, а также изучает историю литературы и ее влияние на общество и культуру. Основной задачей этой науки является раскрытие смысла и функции литературы в жизни людей, а также понимание того, каким образом она отражает и влияет на различные социальные процессы».

Впрочем, любой желающий может посетить выставку и попробовать себя в роли литературоведа. В экспозиции представлены лучшие художественные произведения русской классики, книги по истории и развитию русской и зарубежной литературы от античности до современности. «В словарях-справочниках и энциклопедиях литературных произведений содержатся сведения о самых знаменитых романах, повестях, поэмах и стихотворениях, об истории их создания, авторах, основных идеях и образах», – подытожили в «Бунинке».

Осмотреть экспозицию можно до конца января.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»