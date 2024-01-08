Центр Мценска обследовали археологи

Эксперты оценили проект благоустройства исторического центра города.

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект благоустройства исторического центра города Мценска. Предметом исследования стал не только проект, но и результаты археологической разведки, которую провели в орловском райцентре воронежские археологи. Как следует из акта, исследования состояли из предварительных историко-архивных и полевых работ.

«В ходе предварительных работ осуществлялось ознакомление с литературными, архивно-библиографическими, музейными и картографическими материалами, касающимися объектов археологического наследия и территории, на которой проводились исследования, а также с учетной документацией об объектах археологического наследия, расположенных на территории проведения разведочных работ, в органах охраны памятников», – говорится в документе.

В процессе полевых работ проводились маршрутные археологические разведки. Они включали натурные обследования, в том числе оценку топографической ситуации, визуальное обследование местности, поиск объектов археологического наследия. Было заложено несколько шурфов. Обследованная территория состояла из четырех участков общей площадью 1,25 га, соответственно, на них было заложено четыре археологических шурфа. Удивительно, но, согласно акту, «признаков культурного слоя и находок в шурфах не обнаружено», хотя разведка проводилась в историческом центре.

Поскольку шурфовочные работы не выявили наличия культурного слоя, не было выявлено и объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия. В связи с этим эксперты дали добро на благоустройство улицы Ленина в городе Мценске, разрешив проведение земляных, строительных и иных хозяйственных работ. К слову, указанный участок расположен в защитных зонах сразу нескольких объектов культурного наследия, в том числе «Братской могилы советских воинов, погибших в 1943 г.», «Дома купца Половнева», «Здания бывшей пристани», «Дома купца Юдина», «Здания библиотеки им. И.С. Тургенева», частично расположен в объединенной зоне охраны объектов культурного наследия федерального значения «Торговые ряды» и т.д.

ИА «Орелград»