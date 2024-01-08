На Орловщине разрешили оказывать реабилитацию на дому

Поправки внесены в региональную программу государственных гарантий.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 30 декабря 2022 года № 881 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования предусмотрено, что мероприятия по медицинской реабилитации проводятся в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара.

Внесенные поправки разрешают оказывать гражданам такие услуги вне медицинской организации на дому или силами выездных медицинских бригад. Норма будет действовать в случаях, когда указанную помощь невозможно оказать в медицинской организации. Также в документе уточнена норма о том, что лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств областного бюджета.

Такое возможно в случае наличия у них заболеваний из перечня, утверждаемого правительством страны. Словом, речь идет об амбулаторном лечении, при котором льготникам лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Уточнение этой нормы важно для пациентов, так как в ряде случаев им приходится судиться с медиками и чиновниками.

Кроме того, утверждены средние нормативы объема медицинской помощи, которыми была дополнена программа. Так, установлены средние нормативы объема оказания и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией на 2023-2025 годы за счет ассигнований областного бюджета. Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи установлен в размерах: на посещения – 2333,35 рубля, на обращения – 3500,03 рубля.

ИА «Орелград»