Программу управления государственными финансами продлили

Областные власти предусмотрели еще один многолетний этап.

Правительство Орловской области продлило до 2029 года включительно действие программы «Управление государственными финансами» и определило ее новые стратегические приоритеты. Старт эта программа взяла еще в 2013 году. Срок ее действия истек в 2023 году. Однако областные власти решили продлить действие имеющейся программы, а не разрабатывать и утверждать новую. Общий объем средств, предусмотренных на дополнительный этап, составляет 13,645 миллиарда рублей. Так, уже в 2024 году объем финансирования составит 2,481 миллиарда рублей.

Одним из приоритетов является совершенствование межбюджетных отношений. Как считают авторы программы, грамотная политика в этой сфере способствует обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Орловской области. Кроме того, она создает условия для эффективного выполнения своих полномочий органами местного самоуправления. Вместе с тем достижение поставленных целей невозможно без проведения ответственной долговой политики.

Иными словами, в рамках указанной программы область будет обеспечивать муниципальные образования необходимыми финансовыми средствами, в том числе на обеспечение бюджетной сбалансированности. Такая помощь может оказываться в случае, если какому-то городу, округу или району не будет хватать собственных средств на увеличение зарплат бюджетникам до уровня, установленного майскими указами президентам, на обслуживание муниципального долга и др.

«В результате мероприятий по реформированию финансов в Орловской области создана целостная нормативная правовая база, – считают авторы программы. – Бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения всех ранее принятых расходных обязательств. В межбюджетных отношениях используются единые принципы и формализованные методики, при составлении проекта бюджета применяется программно-целевой метод».

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной системы, не все инструменты управления общественными финансами работают в полной мере, признают также они. Это приводит к таким проблемам, как значительна дифференциация бюджетной обеспеченности между муниципальными районами (проще говоря, у одних денег больше, чем у других), существенные дефициты местных бюджетов, значительный объем их долга по отношению к общему годовому объему доходов бюджета и т.д.

ИА «Орелград»