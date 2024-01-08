Детям из орловских сел обещают спортплощадки по суду

Чиновников обязали исполнить требования федерального законодательства.

Сразу несколько однотипных решений по гражданским делам вынес Верховский районный суд Орловской области. Все они были возбуждены по искам местной прокуратуры, выступившей в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиками являлись администрации различных сельских поселений Верховского района. В обоснование каждого иска легли результаты проверок исполнения законодательства о гарантиях прав детей, физической культуре и спорте.

Например, одна из них прошла в Корсунском сельском поселении. В результате было установлено, что на данной территории проживает немало детей, но общедоступные для массового использования оборудованные детские игровые и спортивные площадки на территории, например, села Верхняя Залегощь отсутствуют. По информации администрации Корсунского сельского поселения, оборудование детских игровых и спортивных площадок на территории поселения за счет бюджетных средств не планируется.

Согласно информации, представленной в рамках гражданских процессов районным управлением образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, оборудованные спортивные площадки, расположенные на территориях образовательных учреждений Верховского района, не являются общедоступными. Подобные нарушения прокуратура выявила на территории Русско-Бродского сельского поселения, Васильевского сельского поселения и др. Прокуратура указала в своих исках, что выявленные нарушения свидетельствуют о неисполнении администрациями обязанностей по решению вопросов местного значения.

Надзорное ведомство полагает, что бездействие чиновников в этом вопросе влечет за собой нарушение прав и охраняемых законом интересов детей на отдых и оздоровление, на создание благоприятных условий для развития их творческого потенциала, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, препятствует развитию на территории поселения физической культуры и массового спорта. Представители администраций-ответчиков не возражали против удовлетворения исковых требований. Исковые требования были удовлетворены – суд обязал администрации сельских поселений в течение отведенного для каждой из них времени организовать обустройство безопасных детских спортивно-игровых площадок.

ИА «Орелград»