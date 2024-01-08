Орловский бизнес задолжал банкам 127 миллиардов рублей

8.1.2024 | 15:00 Новости

Задолженность более чем в два раза превышает бюджет региона.

Здание Отделения Банка России по Орловской области. Фото: ИА «Орелград»

В Орловской области задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на начало октября 2023 года, по оперативным данным Орелстата, составила 127,3 миллиарда рублей. Из них просроченная доля обязательств оценивается на отчетную дату в 2,5 миллиарда рублей, или 1,9 процента от общего объема задолженности по полученным банковским кредитам и займам. Для сравнения, на начало октября 2022 года доля просрочки составляла 2,4 процента, на начала сентября 2023 года – ровно  2 процента, то есть ситуация немного улучшилась.

Иная кредиторская задолженность орловского бизнеса на отчетную дату составила 99,8 миллиарда рублей, из нее просроченная – 2,8 миллиарда  рублей, или 2,8 процента от общей суммы. Таким образом, в  целом на начало октября 2023 года суммарная задолженность по обязательствам орловских организаций, по оперативным статистическим данным, составляла 227,1 миллиарда рублей, в том числе 5,3 миллиарда  просроченная, или 2,3 процента от общей суммы задолженности.

Кстати, здесь тоже видна позитивная тенденция, ведь годом ранее доля просроченных обязательств составляла 3,5 процента. Отметим и то, что не только орловский бизнес имеет долги, задолженность – и немалая, скопилась и перед ним. Так, по оценкам аналитиков Орелстата, дебиторская задолженность в целом по Орловской области на конец сентября 2023 года  составила 91,7 миллиарда рублей, в этом случае доля просроченных обязательств составила 1,5 процента, или 1,4 миллиарда рублей. На конец сентября 2022 года она составляла 2,5 процента от общей суммы, на конец августа 2023 года – 1,7 процента.

ИА «Орелград»


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