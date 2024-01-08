Под Орлом раскрыли транзитную кражу iPhone 11

Перед судом предстал молодой человек, совершивший кражу в вагоне поезда.

Вступило в силу решение по уголовному делу о краже чужого имущества, которое рассмотрел Мценский районный суд Орловской области. Перед ним предстал молодой человек, который в мае 2023 года приговором одного из столичных судов был приговорен за незаконное приобретение наркотических средств к наказанию в виде обязательных работ на срок 100 часов. К моменту нового суда им не было отбыто 96 часов обязательных работ. В Мценске москвича обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Преступление он совершил при следующих обстоятельствах. В июне 2023 года, то есть уже будучи осужденным, молодой человек в качестве пассажира ехал в поезде сообщением «Москва Киевская – Анапа». По территории Орловской области состав проходил ночью. Подсудимый обратил внимание на мобильный телефон марки Apple модели iPhone11, который находился на откидной полке над посадочным местом.

Телефон принадлежал другому пассажиру, ехавшему в этом же вагоне. Он уснул, оставив iPhone11 стоимостью около 30 тысяч рублей на откидной полке. Злоумышленник воспользовался этим. Когда поезд приблизился к станции Мценск, он похитил дорогостоящий мобильник, сунул его в рюкзак и сошел с поезда во Мценске. Именно поэтому вора судили в орловском райцентре. Было установлено, что место преступления он покинул, сойдя на станции.

Причиненный потерпевшему материальный ущерб был признан следствием и судом как значительный. Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. Он подтвердил, что полностью осознает характер и последствия заявленного ходатайства. В результате за кражу в поезде он получил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Но Мценский суд добавил его к наказанию столичного суда, тем самым молодой человек по совокупности приговоров получил окончательное наказание в виде обязательных работ сроком на 260 часов.

«Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами самоуправления по согласованию с уголовно – исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного», – отмечено в мценском приговоре.

ИА «Орелград»