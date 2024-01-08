Орловцам покажут самые великие сражения в истории России

Ежемесячно посетители «Бунинки» смогут узнавать подробности об одном сражении.

Цикл книжных выставок «Великие сражения в истории России» с возрастным цензом 12 плюс пройдет с 4 января по 31 декабря 2024 года в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Как пояснили организаторы, целью данного проекта является формирование у молодежи высокого патриотического сознания, а также познания историко-культурных корней. Выставки будут тематическими, каждая из них посвящена одному, а иногда и двум определенным сражениям и битвам.

Так, уже в январе пройдет выставка «Невская битва. Ледовое побоище». Далее, в феврале – «Куликовская битва», в марте – «Московская битва», в апреле – «Полтавская битва», в мае – «Чесменский бой», в июне – «Взятие Измаила», в июле – «Бородинская битва», в августе – «Синопское сражение», в сентябре – «Битва под Шипкой», в октябре – «Брусиловский прорыв», в ноябре – «Битва за Москву. Сталинградская битва» и в декабре – «Битва на Курской Дуге. Взятие Берлина».

«Во всех военных сражениях от Российского государства требовалось большое напряжение сил и средств, – говорят в «Бунинке». – Многотысячные русские войска добывали победы для Отечества, не оглядываясь, какой ценой они приобретены. Этими сражениями отстаивались собственная государственность, национальное достоинство, раздвигались и защищались родные пределы. Литература, представленная на выставках, расскажет о военном искусстве русских полководцев и флотоводцев, героизме, мужестве, смелости и высоком боевом мастерстве защитников Отечества.

Открывает цикл январская экспозиция, посвященная выдающемуся полководцу, герою Невской битвы и Ледового побоища, великому князю Александру Невскому. На выставке представлены книги о его жизни и ратных подвигах, а также литература об истории ордена Александра Невского, который является единственной наградой, существовавшей с определенными изменениями в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

«Личность его чрезвычайно значима в истории нашей Отчизны, – говорят организаторы. – Новгородский князь был выдающимся политиком, дипломатом, великим воином, не проигравшим ни единого сражения благодаря своему таланту стратега. Он не только защитил Отечество от нашествия Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые обеспечивали сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. Он стал настоящим хранителем православной веры и за свои заслуги канонизирован Русской православной церковью».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»