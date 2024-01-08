На орловского бизнесмена подали в суд из-за Бубы

8.1.2024 | 20:00 Новости

Сказочный персонаж стал предметом спора о нарушении исключительных прав.

Фото: ИА «Орелград»

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление Ассоциации специалистов по обороту и защите прав интеллектуальной собственности «Брэнд» к индивидуальному предпринимателю  о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации, а именно на товарный знак  «Изображение персонажа Буба». Причем изначально истцом выступала компания 3D Sparrow Group Limited, но затем в порядке процессуального правопреемства она была заменена на Ассоциацию «Бренд».

Ответчик исковые требования не признал и заявил ходатайство о снижении размера возможной компенсации за нарушение исключительных имущественных прав. Из материалов дела следует, что 30 марта 2023 года в Колпне в магазине ответчика была реализована мягкая игрушка. Как позднее показала экспертиза, этот товар оказался сходен до степени смешения с товарным знаком «Изображение персонажа Буба». В результате правообладатель решил, что орловский торговец нарушил его исключительные права, ведь разрешения на использования своего товарного знака он ему не давал.

Правообладатель направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации, но урегулировать спор без суда сторонам не удалось. Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд решил удовлетворить исковые требования в полном объеме. Он решил, что  действия ответчика по реализации игрушки являются нарушением исключительных прав истца. Вопрос был только в размере компенсации. Суд постановил взыскать 10 тысяч рублей за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации и 10 тысяч рублей  за нарушение исключительных имущественных прав на произведение изобразительного искусства – «Изображение персонажа Буба».

ИА «Орелград»


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