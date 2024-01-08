Под Орлом будут развивать похоронное дело

В сферу ритуальных услуг вложат казенные средства.

Администрация Мценского района утвердила еще на три года вперед муниципальную программу «Развитие услуг в сфере похоронного дела». Ее основная цель – совершенствование системы организации похоронного дела в Мценском районе. Власти ставят задачи по улучшению качества содержания мест погребений, повышению уровня развития и качества услуг, уровня благоустройства и санитарного содержания местных кладбищ. Кроме того, взят курс на развитие видов и высокого уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг в сфере похоронного дела и организацию строительства новых кладбищ.

Программа взяла старт в 2021 году, поэтому общий объем ее финансирования составляет 6,596 миллиона рублей, выделенных из муниципального бюджета. Но примерно половина денег уже освоена. В 2024-2026 годах включительно из местного бюджета на реализацию программы будет выделяться по 1,19 миллиона рублей ежегодно. «Реализация программы позволит существенно улучшить качество, оперативность и доступность обслуживания в сфере похоронного дела, улучшить санитарное состояние территорий кладбищ», – говорится в паспорте.

На казенные деньги, в частности, будет организован вывоз отходов с территорий сельских кладбищ. На кладбище в деревне Волково предусмотрено создание санитарно-защитной зоны. Средства на разработку ее проекта также предусмотрены за счет бюджета. Кроме тог, программа предусматривает повышение уровня предоставления услуг по транспортировке тел на вскрытие и комплекса мероприятий, связанных с подготовкой к похоронам и погребением умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя. Также за казенный счет предусмотрена организации погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки.

ИА «Орелград»