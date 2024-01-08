Под Орлом число укусов бродячих собак снизят на 65-70 процентов

Такие целевые индикаторы поставили власти Мценского района.

«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Мценского района на 2023-2026 годы» – так называется программа, которую в актуализированной редакции утвердили власти Мценского района. Данные полномочия возложены на районный отдел сельского хозяйства и продовольствия. Работы по отлову и передержке бродячих животных выполняют коммерческие подрядчики.

Цели программы таковы: создание благоприятных условий проживания граждан, сокращение численности животных без владельцев, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных и уменьшение случаев укусов людей. Кстати, основными критериями оценки программных мероприятий будут являться: сокращение численности животных без владельцев на 50-60 процентов, отсутствие случаев заболеваемости бешенством среди животных и людей, а также уменьшение случаев укусов людей на 65-70 процентов.

«В хозяйстве любого населенного пункта всегда существуют проблемы, связанные с ограничением численности животных без владельцев, – следует из паспорта программы. – Бездомные собаки и кошки на территории Мценского района – это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных. Большое количество бездомных собак – это экологическая и социальная болезнь района, показатель падения ответственности владельцев животных».

Местные власти ссылаются на опыт многих стран, где разработана и с успехом применяется программа ППВСО – поимка, проверка, вакцинация, стерилизация, освобождение. При этом проводятся отлов и стерилизация с последующим возвращением в прежнее место обитания. При применении программы ППВСО все стерилизованные собаки подвергаются вакцинации против бешенства, что способствует улучшению эпизоотической ситуации. Считается, что стерилизованные животные более спокойны.

«Массовая стерилизация безнадзорных животных должна учитывать тот факт, что существует десятикратно большая популяция домашних животных, – отмечают авторы программы. – И поскольку обе популяции связаны одна с другой, необходимо эту связь контролировать при помощи дополнительных мер регистрации животных без владельцев в единой организации».

Добавим, что программа предусматривает ориентировочное количество животных без владельцев, которые будут отловлены: 2024 год – 30 особей, 2025 год – 35 особей, 2026 год – 37 особей. Кстати, сложившуюся на территории Мценского района ситуацию, связанная с отловом и стерилизацией животных без владельцев, сами власти называют неблагоприятной. Улучшить ее и призвана программа, финансирование которой будет составлять по 690 200 рублей в год, а средства Мценский район получит из областного бюджета.

ИА «Орелград»