Неполную занятость орловцев оценили в 3,5 процента

Немало работников трудится неполный день по соглашению с начальством.

В Орловской области в третьем квартале 2023 года 3,5 процента списочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) работали неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем. Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,3 процента списочной численности. Такие данные приводит Орелстат.

В целом за отчетный период времени в регионе по соглашению между работником и работодателем в режиме неполного рабочего дня трудились 5233 человека. Лидерами здесь оказались представители сферы транспортировки и хранения, где 1261 человек, или 13,3 процента от среднесписочной численности работников договорились с руководством о работе неполный рабочий день. Подобные условия труда сложились еще у 308 орловцев, которые трудятся не полный рабочий день исключительно по инициативе работодателя.

Еще 11 422 человека, или 7,2 процента от среднесписочной численности работников в отчетном периоде времени были отправлены в отпуска без сохранения заработной платы по заявлениям работников. Большая часть таких «отпускников» приходится на предприятия сферы обрабатывающих производств – 4177 человек. В сфере торговли, ремонта автотранспортных средств, а также в сельском и лесном хозяйстве набралось более чем по 1400 «отпускников» в каждой отрасли.

Добавим, что численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения (по данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области), к началу ноября 2023 года составила 1,7 тысячи человек. Из них 1,4 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,2 тысячи человек получали пособие по безработице.

ИА «Орелград»