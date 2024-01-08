Орловец, пытавшийся пьяным прорваться в суд, получил наказание

Дело о противоправном поведении было рассмотрено мировым судьей.

Житель Новосильского района получил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей за противоправное поведение, которое он позволил себе в отношении представителя власти. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело слушалось мировым судом в городе Новосиле с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Новосильской межрайонной прокуратуры.

Оно было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, так как обвиняемый свою вину полностью признал. Было установлено, что он совершил умышленное преступление небольшой тяжести против порядка управления. Мужчина, находившийся в состоянии в состоянии алкогольного опьянения, явился к зданию Новосильского районного суда. На посту дежурили приставы. Визитер «громко разговаривал, выражался нецензурной бранью, требовал пропустить его в здание суда, при этом на законные требования судебных приставов о прекращении противоправных действий не реагировал».

Тем самым он уже совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 17.3 КоАП. Поясним, что приставы не пропускали мужчину в здание суда потому, что он был нетрезв. Кроме того, посетитель отказался предъявить документ, удостоверяющий его личность. Вместо этого он «с целью унижения чести и профессионального достоинства, действуя против порядка управления» стал публично оскорблять приставов в присутствии посторонних граждан.

Как следует из текста приговора, оскорбления звучали в грубой устной нецензурной форме с использованием ненормативной лексики. Тем самым, как решил суд, приставам был причинен моральный вред, с чем подсудимый согласился в ходе заседания. Он согласился и с предъявленным ему обвинением в полном объеме, поддержав заявленное им в ходе ознакомления с материалами дела ходатайство о применении особого порядка принятия решения без проведения судебного разбирательства. В результате мужчина схлопотал штраф.

ИА «Орелград»