Планы по развитию строительного комплекса сокращены

Областные власти пересмотрели планы на строительство жилья.

В Орловской области правительство переписало паспорт государственной программы «Развитие строительного комплекса». Она была утверждена в 2021 году. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, изменялся уже несколько раз. Максимальным был объем финансирования в размере 883,589 миллиона рублей. Однако новым постановлением правительства объем запланированных средств сокращен до 595,129 миллиона рублей.

Программа предусматривает два основных направления: развитие многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Орловской области. Новым документом объем финансирования первого из указанных направлений был сокращен с 697,046 до 395,763 миллиона рублей, второго, наоборот, был увеличен с 186,542 до 199,365 миллиона рублей.

Кроме того, дополнен перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия. В него включен объект «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне Веселая слобода» со сроком окончания реализации в 2025 году. Отметим, что указанная субсидия выдается федеральным бюджетом в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заключило соглашение с правительством Орловской области о реализации проекта «Жилье». Для региона были установлены конкретные плановые показатели по объемам вводимого жилья. Так, основной задачей, поставленной перед регионом, в рамках реализации национальных и федеральных проектов является ввод в эксплуатацию более 3,786 миллиона квадратных метров жилья в период до 2030 года.

Региональной программой к 2026 году предполагается увеличение ежегодного объема введенного жилья до 330 тысяч квадратных метров. «Выполнение программ социального развития территории Орловской области, жилищного, гражданского и промышленного строительства предусматривает наращивание мощностей всех предприятий строительного комплекса, что определено государственной программой», – подчеркнуто в ее паспорте.

ИА «Орелград»