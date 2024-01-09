Тарифы на свет для орловцев повысят с 1 июля 2024 года

Меньше будут платить те, кто уложится в пределы социальной нормы.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов издал приказ «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области». С полной версией документа можно ознакомиться на официальном портале регионального правительства, приказ официально зарегистрирован в главном правовом управлении администрации губернатора и правительства.

Тарифы по традиции установлены по группам потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток на первое и второе полугодия 2024 года. Кроме того, различные цены предусмотрены на потребление электроэнергии в пределах социальной нормы и сверх нее. Так, одноставочный тариф для населения и приравненных к нему категорий потребителей в первой половине 2024 года в пределах социальной нормы потребления составит 4,8 рубля, но с 1 июля будет увеличен до 5,22 рубля.

При потреблении сверх социальной нормы расценки составят: в первом полугодии 66,62 рубля, во втором – 7,2 рубля за киловатт. Одноставочный тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для жителей сельских населенных пунктов в пределах социальной нормы потребления в первой половине 2024 года составит 3,36 рубля за киловатт, во второй – 3,65 рубля. Соответственно, сверх нормы плату будут взимать в размере 4,63 рубля в первой половине 2024 года, 5,04 рубля – во второй половине.

Тарифы также установлены для дневных (пиковых и полупиковых) и ночных зон. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках, погребах и сараях, будут платить по базовому тарифу для населения. Такой же тариф предусмотрен для некоммерческих объединений граждан, в том числе для гаражно-строительных и просто гаражных кооперативов.

Также были скорректированы единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Орловской области. Так, одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии для горожан, проживающих в домах со стационарными электроплитами и электроотопительными установками, на первое полугодие 2024 года был уменьшен с 0,97345 руб/кВтч до 0,87246 руб/кВтч, на вторую половину 2024 года – с 1,03186 руб/кВтч до 0,80250 руб/кВтч; для населения, проживающего в сельских населенных пунктах в домах со стационарными электроплитами или электроотопительными установками, тариф был уменьшен на первое полугодие 2024 года – с 0,91422 руб/кВтч до 0,87709 руб/кВтч, на второе полугодие 2024 года – с 0,96907 руб/кВтч до 0,80762 руб/кВтч.

ИА «Орелград»