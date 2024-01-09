Департамент культуры лишили туризма?

Из полномочий ведомства внезапно исчезло слово «туризм».

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 2 ноября 2022 года «Об утверждении Положения о Департаменте культуры Орловской области». Одним из самых заметных новшеств стало то, что с 1 января 2024 года департамент лишается полномочий в сфере туризма. Правительство распорядилось вычеркнуть слово «туризм», оставив за департаментом функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные и контролирующие функции в сферах культуры, искусства, образования в сфере культуры и архивного дела.

В другой стороны, с 1 января 2024 года расширен список других полномочий, отнесенных к компетенции департамента. В нем появилась такая дополнительная задача, как организация внедрения инструментов бережливого управления в деятельность департамента и подведомственных ему государственных учреждений Орловской области. Кроме того, ведомство получило право выступать в качестве инициатора, участника и координирующего органа при реализации региональных проектов в подведомственных сферах деятельности.

Еще одной дополнительной функцией стала организация взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти региона и органами местного самоуправления по вопросам внедрения и развития системы проектного управления в подведомственных сферах деятельности. Кроме того, на департамент правительство наложило обязанность по обеспечению открытости и доступности информации в подведомственных сферах деятельности.

Напомним, что департамент культуры заработал лишь в 2023 году, став правопреемником управления культуры и архивного дела. До последнего времени список его полномочий насчитывал 71 пункт, что говорит об очень широком функционале. Теперь постановление главы региона Андрея Клычкова он увеличен до 75 пунктов. Например, департамент обязан поощрять деятельность граждан по приобщению детей к творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством и ремеслами.

Он же создает условия для эстетического воспитания и художественного образования, прежде всего посредством поддержки и развития подведомственных организаций, способствует развитию благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры и осуществляет протекционизм (покровительство) в области культуры по отношению к наименее экономически и социально защищенным слоям и группам населения.

ИА «Орелград»